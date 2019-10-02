Рада врегулювала застосування бойової техніки і зброї в особливий період

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

За документ проголосували 307 нардепів

Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №1224 "Про внесення змін до деяких законів України про застосування Збройними силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 307 нардепів

Законом закріплюється право з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки і зброї у період до запровадження військового стану і після його припинення або скасування шляхом внесення змін назви та частини першої статті 1-1 закону "Про Збройні сили України".

Також дозволяється застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту, працівниками підрозділів воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту, а також зброї військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту.

Нагадаємо, раніше комітет з нацбезпеки запропонував Раді прийняти проект закону №1224 у другому читанні. У першому читанні рада ухвалила цей закон 20 вересня 278 голосами народних депутатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Верховній раді створять робочу групу з напрацювання законопроекту змін у закон "Про протимінну діяльність в Україні". В робочу групу планують включити представників відомств, які займаються розмінуванням. Зокрема, Міністерство оборони, Держслужбу з надзвичайних ситуацій і Міністерство внутрішніх справ.