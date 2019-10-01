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Раде рекомендуют урегулировать применение боевой техники и оружия в особый период

Новости » Политика    01.10.2019 - 17:51
Раде рекомендуют урегулировать применение боевой техники и оружия в особый период
Фото: здание Верховной рады (РБК-Украина)

Комитет по нацбезопасности предлагает Раде принять проект закона №1224 во втором чтении

Комитет по вопросам национальной безопасности рекомендует Верховной раде Украины принять во втором чтении законопроект №1224 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о применении Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период". Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Так, 1 октября состоялось заседание комитета, в ходе которого народные депутаты рассмотрели данный проект.

"1 октября состоялось заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором рассматривались подготовленные ко второму чтению проекты законов… "О внесении изменений в некоторые законы Украины о применении Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период" (№1224)… По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять во втором чтении и в целом", - указано в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 20 сентября Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроекта №1224 "О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период". Документ поддержали 278 народных депутатов.

Кроме того, Верховная рада приняла за основу законопроект №1011 авторства президента Владимира Зеленского о Плане обороны Украины. Закон поддержали 286 нардепов. Документом предусмотрено законодательное урегулирование издание Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

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