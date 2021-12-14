Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, защищавшим Украину
Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Проект №5630 во втором чтении поддержали 285 депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Таким образом, соответствующий документ упростит выдачу паспортов: гражданам РФ, подвергшимся преследованиям из-за политических убеждений; иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили (или проходят) службу по контракту в ВСУ и лицам, принимавшим непосредственное участие в АТО/ООС.
В частности, законом усовершенствованы правила приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению, принятие в гражданство и восстановление в гражданстве.
В целом, законом предусмотрена возможность представления деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины следующими категориями лиц:
- которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в ВСУ;
- которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в ВСУ и награждены государственной наградой Украины;
- имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины;
- которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подвергшихся преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности.
Напомним, соответствующий законопроект Верховная рада в первом чтении поддержала в начале ноября.