Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, защищавшим Украину

Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Проект №5630 во втором чтении поддержали 285 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Таким образом, соответствующий документ упростит выдачу паспортов: гражданам РФ, подвергшимся преследованиям из-за политических убеждений; иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили (или проходят) службу по контракту в ВСУ и лицам, принимавшим непосредственное участие в АТО/ООС.

В частности, законом усовершенствованы правила приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению, принятие в гражданство и восстановление в гражданстве.

В целом, законом предусмотрена возможность представления деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины следующими категориями лиц: