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Рада спростила надання громадянства іноземцям, які захищали Україну

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 10:58
Рада спростила надання громадянства іноземцям, які захищали Україну Фото: Рада спростила надання громадянства іноземцям, які захищали Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про спрощене набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність та недоторканність України. Проект №5630 у другому читанні підтримали 285 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Таким чином, відповідний документ спростить видачу паспортів: громадянам РФ, які зазнали переслідувань через політичні переконання; іноземцями та особам без громадянства, які проходили (або проходять) службу за контрактом у ЗСУ та особам які брали безпосередню участь в АТО/ООС.

Зокрема, законом вдосконалено правила набуття громадянства України за територіальним походженням, прийняття до громадянства та поновлення у громадянстві.

Загалом, законом передбачена можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України такими категоріями осіб:

  • які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у ЗСУ;
  • які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у ЗСУ та нагороджені державною нагородою України;
  • які мають визначні заслуги перед Україною чи прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України;
  • які є громадянами держави, визнаної Верховною радою України державою-агресором або державою-окупантом і зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності.

Нагадаємо, відповідний законопроект Верховна рада в першому читанні підтримала на початку листопада.

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