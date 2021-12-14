Рада спростила надання громадянства іноземцям, які захищали Україну

Верховна рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про спрощене набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність та недоторканність України. Проект №5630 у другому читанні підтримали 285 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Таким чином, відповідний документ спростить видачу паспортів: громадянам РФ, які зазнали переслідувань через політичні переконання; іноземцями та особам без громадянства, які проходили (або проходять) службу за контрактом у ЗСУ та особам які брали безпосередню участь в АТО/ООС.

Зокрема, законом вдосконалено правила набуття громадянства України за територіальним походженням, прийняття до громадянства та поновлення у громадянстві.

Загалом, законом передбачена можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України такими категоріями осіб: