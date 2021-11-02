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Украина упростит предоставление гражданства для россиян и иностранных бойцов АТО

Новина українською →
Киев, Вторник 02 ноября 2021 17:11
Украина упростит предоставление гражданства для россиян и иностранных бойцов АТО Фото: украинский паспорт будет проще получить (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала упрощение предоставления украинского гражданства для некоторых категорий лиц. Речь идет об иностранных бойцах АТО и россиянах, которых преследуют по политическим мотивам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента.

Законопроект №5630 поддержали 302 народных депутата.

Документ предлагает упросить процедуру получения украинского гражданства гражданами Российской Федерации, которых преследуют по политическим убеждениям. Также на упрощенный порядок смогут рассчитывать иностранцы и лица без гражданства, которые служат (служили) в Вооруженных силах Украины и/или принимали участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Законопроект принят за основу, также депутаты поддержали сокращение сроков подготовки ко второму чтению наполовину.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью РБК-Украина рассказал, когда введут механизм двойного гражданства.

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