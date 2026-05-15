Рада Європи схвалила запуск спецтрибуналу для РФ: скільки країн вже приєдналися

У п’ятницю, 15 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради Європи.

Як повідомляється, 36 країн та Європейський Союз висловили намір приєднатися до нової Розширеної часткової угоди про створення спецтрибуналу для РФ.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що ці держави зробили рішучий крок до фактичного створення спецтрибуналу та визнання відповідальності за агресію проти України.

"Спецтрибунал уособлює справедливість і надію. Зараз необхідно вжити заходів для виконання цього політичного зобов’язання, забезпечивши функціонування та фінансування трибуналу. Час, коли Росія буде притягнута до відповідальності за свою агресію, швидко наближається", - зазначив він.

Берсе закликав країни якомога швидше завершити всі необхідні національні процедури для приєднання до спецтрибуналу.

Трибунал розслідуватиме, переслідуватиме та судитиме тих, хто несе основну відповідальність за злочин агресії проти України . Його метою є заповнення прогалини в юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС) та притягне до відповідальності високопосадовців, причетних до цього злочину.

"Моральний фундамент Європи та світу буде відновлено лише тоді, коли злочин агресії проти України буде покарано. Це не питання минулого. Це питання майбутнього. Питання відновлення спільного простору правди, справедливості та довіри", - наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Міністри Ради Європи також привітали дуже широку підтримку державами Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України та закликали до подальших приєднань, щоб забезпечити швидке створення механізму компенсації.

Комісія з міжнародних претензій є другою частиною комплексного механізму компенсації, пов'язаного з агресивною війною Росії, який базуватиметься на Реєстрі збитків для України .

Реєстр збитків, створений у 2023 році, збирає та реєструє заяви про компенсацію, подані фізичними особами, організаціями та державними органами в Україні.

На сьогоднішній день до Реєстру приєдналися 44 держави та Європейський Союз, який вже отримав понад 150 000 заяв.