Рада Україна-НАТО провела засідання після російського удару "Орєшніком"

У МЗС розповіли, що в засіданні у форматі онлайн брали участь заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, заступник міністра оборони України Сергій Боєв та заступник міністра енергетики України Роман Андарак.

Представники України розповіли про поточну безпекову ситуацію та систематичні удари Росії по енергетичній інфраструктурі. Вони зазначили, що мета таких дій - гуманітарна катастрофа в зимовий період. Ворог хоче позбавити українців електроенергії, води та тепла.

За словами українських чиновників, ситуація в енергетиці залишається дуже складною, а Україні терміново потрібні нові засоби захисту, зокрема системи протиповітряної оборони.

Боєв звернув увагу, що протягом 2025 року росіяни суттєво збільшили кількість ракет і дронів, які вони застосовують для ударів по Україні. Це свідчить, що РФ орієнтується на подальшу ескалацію.

Окремо він наголосив, що удар "Орєшніком" неподалік від кордону країни НАТО - це прояв агресивної політики Росії та повної відсутності бажання завершити війну.

Також Боєв окреслив потреби України в ракетах до систем ППО, зокрема Patriot і NASAMS, а також закликав партнерів інвестувати в програму PURL.