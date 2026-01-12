RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Совет Украина-НАТО провел заседание после российского удара "Орешником"

Иллюстративное фото: россияне атаковали Украину "Орешником" (Минобороны РФ)
Автор: Иван Носальский

Совет Украина-НАТО собрался на внеочередное заседание в Брюсселе, которое созвали из-за массированных ударов россиян, в том числе с применением ракеты "Орешник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В МИД рассказали, что в заседании в формате онлайн участвовали заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко, заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак.

Представители Украины рассказали о текущей ситуации с безопасностью и систематические удары России по энергетической инфраструктуре. Они отметили, что цель таких действий - гуманитарная катастрофа в зимний период. Враг хочет лишить украинцев электроэнергии, воды и тепла. 

По словам украинских чиновников, ситуация в энергетике остается очень сложной, а Украине срочно нужны новые средства защиты, в том числе системы противовоздушной обороны. 

Боев обратил внимание, что в течение 2025 года россияне существенно увеличили количество ракет и дронов, которые они применяют для ударов по Украине. Это свидетельствует, что РФ ориентируется на дальнейшую эскалацию. 

Отдельно он подчеркнул, что удар "Орешником" неподалеку от границы страны НАТО - это проявление агрессивной политики России и полного отсутствия желания завершить войну. 

Также Боев очертил потребности Украины в ракетах к системам ПВО, в том числе Patriot и NASAMS, а также призвал партнеров инвестировать в программу PURL. 

Удар "Орешником"

Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты ударили по Львовской области баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

Неназванный украинский чиновник рассказал Reuters, что россияне ударили по цеху львовского государственного предприятия.

Издание утверждает, что повреждения в результате такой атаки были незначительные - ракета не содержала боевой части.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВойна в УкраинеРакетный ударРакета Орешник