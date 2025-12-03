Рада ухвалила законопроєкт щодо статусу народного депутата. Хто його отримає і за які заслуги

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про статус народних депутатів на вшанування тих, хто у 1990-1991 роках голосував за документи, що започаткували державну незалежність України.

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише РБК-Україна .

За її словами, 3 грудня парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про статус народного депутата - засновника державної незалежності України" (№6493), зареєстрований ще у 2021 році, коли Україна святкувала 30-ту річницю відновлення незалежності.

"Звісно, відтоді багато що змінилося, але не українська незалежність, яка тільки зміцнилася. Законопроєктом передбачено, що народні депутати, які були на передовій становлення державної незалежності, отримають особливий статус", - поінформувала Олена Шуляк.

Ця практика поширена в багатьох країнах світу. Зокрема, їх часто називають "батьками-засновниками". Як зазначила нардепка, в Україні відтепер у них також буде особливий правовий статус - "Засновника державної незалежності України".

Хто отримає статус "засновника незалежності"

Олена Шуляк пояснила, що відтепер цей статус матимуть народні депутати, які проголосили Декларацію про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та/або схвалили Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, та/або підтримали Постанову Верховної Ради Української РСР "Про проголошення незалежності України".

"Метою є вшанування таких депутатів. Статус присвоюється на підставі комісії Верховної Ради та зберігається довічно. У разі смерті засновника, Верховна Рада, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зможуть надавати необхідну допомогу в похованні особи", - уточнила Олена Шуляк.

Що передбачає цей статус

Народним депутатам з таким статусом передбачена виплата щомісячного довічного грошового утримання, яке може виплачуватися замість пенсії (на вибір) у розмірі 80% від суми актуальної місячної заробітної плати народного депутата діючого скликання - члена комітету.

А ще в документі встановили, що засновнику буде видаватися дипломатичний паспорт для здійснення офіційних поїздок до іноземних держав.

Також визначені заходи щодо увічнення пам’яті засновників, включно з допомогою на поховання та спорудженням намогильних споруд.