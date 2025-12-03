ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Рада приняла законопроект о статусе народного депутата. Кто его получит и за какие заслуги

Среда 03 декабря 2025 18:03
UA EN RU
Рада приняла законопроект о статусе народного депутата. Кто его получит и за какие заслуги Фото: Елена Шуляк раасказала о законе про статус народного депутата (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Верховная Рада приняла в целом законопроект о статусе народных депутатов в честь тех, кто в 1990-1991 годах голосовал за документы, положивших начало государственной независимости Украины.

Об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.

По ее словам, 3 декабря парламент принял во втором чтении законопроект "О статусе народного депутата - основателя государственной независимости Украины" (№6493), зарегистрированный еще в 2021 году, когда Украина праздновала 30-ю годовщину восстановления независимости.

"Конечно, с тех пор многое изменилось, но не только украинская независимость, которая укрепилась. Законопроектом предусмотрено, что народные депутаты, которые были на передовой становления государственной независимости, получат особый статус", - проинформировала Елена Шуляк.

Эта практика распространена во многих странах. Так, их часто называют "отцами-основателями". Как отметила нардеп, в Украине теперь у них также будет особый правовой статус - "Основателя государственной независимости Украины".

Кто получит статус "основателя независимости"

Елена Шуляк пояснила, что отныне этот статус будут иметь народные депутаты, которые провозгласили Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и/или одобрили Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, и/или поддержали Постановление Верховной Рады Украины о РСР "О провозглашении независимости Украины".

"Целью является чествование таких депутатов. Статус присваивается на основании комиссии Верховной Рады и сохраняется пожизненно. В случае смерти основателя, Верховная Рада, местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления смогут оказывать необходимую помощь в захоронении лица", - уточнила Елена Шуляк.

Что предполагает этот статус

Народным депутатам с таким статусом предусмотрена выплата ежемесячного пожизненного денежного содержания, которое может выплачиваться вместо пенсии (по выбору) в размере 80% от суммы актуальной месячной заработной платы народного депутата действующего созыва - члена комитета.

А еще в документе установили, что основателю будет выдаваться дипломатический паспорт для совершения официальных поездок в иностранные государства.

Также определены мероприятия по увековечению памяти основателей, включая помощь на погребение и сооружение намогильных сооружений.

Как сообщалось ранее, Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал законопроект о статусе народного депутата и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Верховная рада
Новости
Рада приняла госбюджет на 2026 год
Рада приняла госбюджет на 2026 год
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев