Рада приняла законопроект о статусе народного депутата. Кто его получит и за какие заслуги

Верховная Рада приняла в целом законопроект о статусе народных депутатов в честь тех, кто в 1990-1991 годах голосовал за документы, положивших начало государственной независимости Украины.

Об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина .

По ее словам, 3 декабря парламент принял во втором чтении законопроект "О статусе народного депутата - основателя государственной независимости Украины" (№6493), зарегистрированный еще в 2021 году, когда Украина праздновала 30-ю годовщину восстановления независимости.

"Конечно, с тех пор многое изменилось, но не только украинская независимость, которая укрепилась. Законопроектом предусмотрено, что народные депутаты, которые были на передовой становления государственной независимости, получат особый статус", - проинформировала Елена Шуляк.

Эта практика распространена во многих странах. Так, их часто называют "отцами-основателями". Как отметила нардеп, в Украине теперь у них также будет особый правовой статус - "Основателя государственной независимости Украины".

Кто получит статус "основателя независимости"

Елена Шуляк пояснила, что отныне этот статус будут иметь народные депутаты, которые провозгласили Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и/или одобрили Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, и/или поддержали Постановление Верховной Рады Украины о РСР "О провозглашении независимости Украины".

"Целью является чествование таких депутатов. Статус присваивается на основании комиссии Верховной Рады и сохраняется пожизненно. В случае смерти основателя, Верховная Рада, местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления смогут оказывать необходимую помощь в захоронении лица", - уточнила Елена Шуляк.

Что предполагает этот статус

Народным депутатам с таким статусом предусмотрена выплата ежемесячного пожизненного денежного содержания, которое может выплачиваться вместо пенсии (по выбору) в размере 80% от суммы актуальной месячной заработной платы народного депутата действующего созыва - члена комитета.

А еще в документе установили, что основателю будет выдаваться дипломатический паспорт для совершения официальных поездок в иностранные государства.

Также определены мероприятия по увековечению памяти основателей, включая помощь на погребение и сооружение намогильных сооружений.