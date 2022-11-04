Рада ухвалила закон щодо порядку бронювання військовозобов’язаних

"Нарешті прийнято в цілому довгоочікуваний закон №7687 щодо порядку бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації", - пише напдеп.

Повідомляється, що "ЗА" проголосували 290 депупатів.

Железняк розповів про дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання. Зокрема, йдеться про надання повноважень уряду на розробку нового порядку бронювання.

Друга новація передбачає дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.