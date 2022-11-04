У Раді хочуть звільнити електрогенератори від податків

Фото: голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (РБК-Україна, Віталій Носач)

У Верховній раді готують законопроект про звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб підприємств, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данилу Гетманцева в Telegram.

За його даними, законопроект також включатиме: звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості;

вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях. "Завершуємо консультації та наступного тижня представимо законопроект громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо", - написав він.