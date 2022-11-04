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У Раді хочуть звільнити електрогенератори від податків

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Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 09:11
У Раді хочуть звільнити електрогенератори від податків Фото: голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді готують законопроект про звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб підприємств, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данилу Гетманцева в Telegram.

За його даними, законопроект також включатиме:

  • звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості;
  • вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях.

"Завершуємо консультації та наступного тижня представимо законопроект громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо", - написав він.

Раніше голова фінансового комітету Верховної ради Данила Гетманцев повідомив, що втрати економіки України від масштабних повітряних тривог протягом одного дня становлять не менше 7,5 млрд гривень.

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