У Раді хочуть звільнити електрогенератори від податків
Фото: голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (РБК-Україна, Віталій Носач)
У Верховній раді готують законопроект про звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб підприємств, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данилу Гетманцева в Telegram.
За його даними, законопроект також включатиме:
- звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості;
- вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях.
"Завершуємо консультації та наступного тижня представимо законопроект громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо", - написав він.
Раніше голова фінансового комітету Верховної ради Данила Гетманцев повідомив, що втрати економіки України від масштабних повітряних тривог протягом одного дня становлять не менше 7,5 млрд гривень.