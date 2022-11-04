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Рада приняла закон о порядке бронирования военнообязанных

Фото: Рада приняла закон о порядке бронирования военнообязанных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Верховная рада 4 ноября приняла закон о бронировании военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram депутата Ярослава Железняка.

"Наконец-то принят в целом долгожданный закон №7687 о порядке бронирования военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации", - пишет напдеп.

Сообщается, что "ЗА" проголосовали 290 депутатов.

Железняк рассказал о двух ключевых новациях, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования. В частности, речь идет о предоставлении полномочий правительству на разработку нового порядка бронирования.

Вторая новация предусматривает разрешение проводить бронирование без выполнения мобилизационных задач для предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабінет міністрів України призначив колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Также раньше мы писали, что в Верховной раде готовят законопроект об освобождении от импортного НДС оборудования, поставляемого для собственных нужд предприятий, без права перепродажи, в частности электрогенераторов.

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