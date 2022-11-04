Рада приняла закон о порядке бронирования военнообязанных

"Наконец-то принят в целом долгожданный закон №7687 о порядке бронирования военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации", - пишет напдеп.

Сообщается, что "ЗА" проголосовали 290 депутатов.

Железняк рассказал о двух ключевых новациях, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования. В частности, речь идет о предоставлении полномочий правительству на разработку нового порядка бронирования.

Вторая новация предусматривает разрешение проводить бронирование без выполнения мобилизационных задач для предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.