Рада цього тижня може почати розгляд законопроекту про громадянство, - джерела

Верховна Рада вже цього тижня може розглянути законопроект щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України. Його ініціював президент Володимир Зеленський.
Про це РБК-Україна повідомив співрозмовник у "Слузі народу".
"Він справді може розглядатись цього тижня і визначений як пріоритетний президентом. На погоджувальній нараді представники фракції "Слуга народу" будуть наполягати на його розгляді цього тижня", - розповіло джерело.
На початку серпня президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроект щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України.
Цим документом буде визначено допустимі випадки множинного громадянства, а також особливості набуття та поновлення громадянства України для деяких категорій іноземців.
Також у законопроекті будуть уточнені умови набуття громадянства України:
А також умови прийняття до громадянства України.
Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також варто нагадати, що у липні 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроект, який встановлює додаткові умови для прийняття до громадянства України. А вже у березні 2023 року Рада ухвалила закон щодо умов прийняття до громадянства України.
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