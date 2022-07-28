Экзамен для получения украинского гражданства: в Раду внесли законопроект

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законопроект инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Инициатива объясняется тем, что развязанная Россией война "внесла коррективы в отношение государства к институту гражданства Украины, в частности относительно установления дополнительных условий для принятия в гражданство Украины"

Что будет в экзамене на получение гражданства?

За словами Шмыгаля, Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка было поручено разработать программу экзамена, которая будет проверять уровень владения украинским языком, уровень знаний истории Украины, а также основ нашей Конституции.