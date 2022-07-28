ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экзамен для получения украинского гражданства: в Раду внесли законопроект

Новина українською →
Четверг 28 июля 2022 15:54
Экзамен для получения украинского гражданства: в Раду внесли законопроект Фото: в Раду внесли законопроект относительно экзамена для получения гражданства Украины (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

В Верховной раде зарегистрировали законопроект №7606, который предусматривает изменения условий предоставления гражданства Украины. Закон имеет целью введение комплексного экзамена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законопроект инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Инициатива объясняется тем, что развязанная Россией война "внесла коррективы в отношение государства к институту гражданства Украины, в частности относительно установления дополнительных условий для принятия в гражданство Украины"

Что будет в экзамене на получение гражданства?

За словами Шмыгаля, Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка было поручено разработать программу экзамена, которая будет проверять уровень владения украинским языком, уровень знаний истории Украины, а также основ нашей Конституции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Верховная рада
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины