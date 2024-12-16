Рада на этой неделе может начать рассмотрение законопроекта о гражданстве, - источники

Верховная Рада уже на этой неделе может рассмотреть законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины. Его инициировал президент Владимир Зеленский.
Об этом РБК-Украина сообщил собеседник в "Слуге народа".
"Он действительно может рассматриваться на этой неделе и определен как приоритетный президентом. На согласительном совещании представители фракции "Слуга народа" будут настаивать на его рассмотрении на этой неделе", - рассказал источник.
В начале августа президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.
Этим документом будут определены допустимые случаи множественного гражданства, а также особенности приобретения и восстановления гражданства Украины для некоторых категорий иностранцев.
Также в законопроекте будут уточнены условия приобретения гражданства Украины:
А также условия принятия в гражданство Украины.
Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Также стоит напомнить, что в июле 2023 года Кабмин внес в Раду законопроект, который устанавливает дополнительные условия для принятия в гражданство Украины. А уже в марте 2023 года Рада приняла закон об условиях принятия в гражданство Украины.
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