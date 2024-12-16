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Рада на этой неделе может начать рассмотрение законопроекта о гражданстве, - источники

Иллюстративное фото: Рада на этой неделе может рассмотреть законопроект о гражданстве (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Кава

Верховная Рада уже на этой неделе может рассмотреть законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины. Его инициировал президент Владимир Зеленский.

Об этом РБК-Украина сообщил собеседник в "Слуге народа".

"Он действительно может рассматриваться на этой неделе и определен как приоритетный президентом. На согласительном совещании представители фракции "Слуга народа" будут настаивать на его рассмотрении на этой неделе", - рассказал источник.

О каком законопроекте речь

В начале августа президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.

Этим документом будут определены допустимые случаи множественного гражданства, а также особенности приобретения и восстановления гражданства Украины для некоторых категорий иностранцев.

Также в законопроекте будут уточнены условия приобретения гражданства Украины:

  • по рождению;
  • по территориальному происхождению.

А также условия принятия в гражданство Украины.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

 

Также стоит напомнить, что в июле 2023 года Кабмин внес в Раду законопроект, который устанавливает дополнительные условия для принятия в гражданство Украины. А уже в марте 2023 года Рада приняла закон об условиях принятия в гражданство Украины.

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