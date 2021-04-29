Верховная рада не стала расширять полномочия полиции по использованию электрошокера. Народные депутаты отклонили законопроект №4375.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
На данный момент полицейский уполномочен применять электрошоковые устройства для отражения нападения на себя, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной, и для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью правоохранителя или другого лица.
В Национальной полиции заявляли, что указанные основания не в полной мере учитывают все возможные случаи применения таких специальных средств.
Однако ранее подкомитет по вопросам деятельности органов правопорядка правоохранительного комитета ВР высказал несколько замечаний к закону, в частности, о целесообразности применения полицейскими шокеров к людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным женщинам.
"Члены комитета высказали свои замечания о целесообразности предоставления права полицейским применять электрошоковые устройства, в частности, при совершении административных правонарушений... Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде направить законопроект №4375 на доработку", - гласит решение профильного комитета.
Однако в ходе заседания нардепы отказались отправлять его на повторное первое чтение и отклонили документ.
Напомним, в ноябре 2020 года глава Нацполиции Игорь Клименко подчеркивал, что НПУ выступает за расширение оснований использования правоохранителями электрошокеров. Шокер хотели приравнять к огнестрельному оружию.
Как писало РБК-Украина, Кабмин одобрил законопроект о расширении оснований для использования электрошокеров правоохранителями.