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Использование электрошокера: Раде рекомендуют не расширять полномочия полиции

Новина українською → Украина, Четверг 18 марта 2021 14:53
Использование электрошокера: Раде рекомендуют не расширять полномочия полиции Фото: электрошокер (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности не рекомендует расширять полномочия полиции по использованию электрошокера. Речь идет о законопроекте №4375.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Глава Национальной полиции Александр Фацевич отметил, что полицейский уполномочен применять электрошоковые устройства для отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной и для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью лица или полицейского.

По его словам, практика применения показала, что указанные основания не в полной мере учитывают все возможные случаи применения таких специальных средств.

"Это касается задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающегося убежать из-под стражи; задержания вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского", - говорится в сообщении.

Подкомитет по вопросам деятельности органов правопорядка высказал несколько замечаний к закону, в частности, о целесообразности применения полицейскими электрошоковых устройств к людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным женщинам.

"Члены комитета высказали свои замечания о целесообразности предоставления права полицейским применять электрошоковые устройства, в частности, при совершении административных правонарушений... Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде направить законопроект №4375 на доработку", - указано в сообщении.

Напомним, в ноябре 2020 года Клименко подчеркивал, что НПУ выступает за расширение оснований использования правоохранителями электрошокеров. Шокер хотят приравнять к огнестрельному оружию.

Как писало РБК-Украина, Кабмин одобрил законопроект о расширении оснований для использования электрошокеров правоохранителями.

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