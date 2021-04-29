Рада не стала розширювати повноваження поліції по використанню електрошокера

На цей час поліцейський уповноважений застосовувати електрошокові пристрої для відбиття нападу на себе, іншу особу і/або об'єкт, що знаходиться під охороною, і для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров'ю правоохоронця або іншої особи.

У Національній поліції заявляли, що зазначені підстави не повною мірою враховують усі можливі випадки застосування таких спеціальних засобів.

Однак раніше підкомітет з питань діяльності органів правопорядку правоохоронного комітету ВР висловив декілька зауважень до закону, зокрема, про доцільність застосування поліцейськими шокерів до людей з серцево-судинними захворюваннями і вагітних жінок.

"Члени комітету висловили свої зауваження щодо доцільності надання права поліцейським застосовувати електрошокові пристрої, зокрема, при вчиненні адміністративних правопорушень... Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді направити законопроект №4375 на доопрацювання", - говорить рішення профільного комітету.

Однак у ході засідання нардепи відмовилися відправляти його на повторне перше читання і відхилили документ.