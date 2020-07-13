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Рада в среду может назначить главу АМКУ и вице-премьера по ОПК

Киев, Украина, Понедельник 13 июля 2020 20:51
Рада в среду может назначить главу АМКУ и вице-премьера по ОПК
Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

В среду, 15 июля, депутаты рассмотрят кадровые вопросы

Президент Владимир Зеленский обсудил с фракцией "Слуги народа" назначение главы Антимонопольного комитета и вице-премьер-министра по вопросам ОПК. Зеленский рекомендовал на эти должности Ольгу Песчанскую и Олега Уруского соответственно.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Нардеп рассказала, что во время общения с депутатами Зеленский озвучил и рекомендовал кандидатуры Песчанской и Уруского на должности главы АМКУ и вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

"Общение с кандидатами продолжается. Президент рекомендовал и Ольгу, и Олега на соответствующие должности. Очевидно, эти голосования пройдут в среду на внеочередном заседании", - сообщила Кравчук.

Напомним, на минувшей неделе Верховная рада уволила Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета.

Исполняющим обязанности главы АМКУ автоматически стала его заместительница Ольга Песчанская.

С кандидатурой Уруского на пост вице-премьера по ОПК Кабмин также определился на прошлой неделе. Соответствующий проект даже внесли в Верховную раду, однако сегодня документ отозвали.

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