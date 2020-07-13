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Стала известна причина отзыва проекта о назначении Уруского вице-премьером по ОПК

Киев, Понедельник 13 июля 2020 13:51
Стала известна причина отзыва проекта о назначении Уруского вице-премьером по ОПК
Фото: Олег Уруский (space.com.ua)
Автор: Анастасия Светлевская

Проект постановления отозвали из-за технической ошибки

Кабинет министров Украины из-за технической ошибки отозвал проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьером по вопросам по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Проект будет заново внесен, кандидат остается прежним.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, в тексте постановления о назначении Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины выявили техническую ошибку.

"После исправления ошибки постановление снова будет подано Кабмином в парламент", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе правительство определилось с кандидатурой Уруского на пост вице-премьера по ОПК и внесло соответствующий проект в Верховную раду; сегодня стало известно, что проект был отозван.

Уруский сейчас является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", ранее возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

Как отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов, введение новой должности вице-премьера по ОПК не является возвращением к советскому стилю управления данной сферой.

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