Стала известна причина отзыва проекта о назначении Уруского вице-премьером по ОПК

Фото: Олег Уруский (space.com.ua)

Проект постановления отозвали из-за технической ошибки

Кабинет министров Украины из-за технической ошибки отозвал проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьером по вопросам по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Проект будет заново внесен, кандидат остается прежним.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, в тексте постановления о назначении Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины выявили техническую ошибку.

"После исправления ошибки постановление снова будет подано Кабмином в парламент", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе правительство определилось с кандидатурой Уруского на пост вице-премьера по ОПК и внесло соответствующий проект в Верховную раду; сегодня стало известно, что проект был отозван.

Уруский сейчас является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", ранее возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

Как отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов, введение новой должности вице-премьера по ОПК не является возвращением к советскому стилю управления данной сферой.