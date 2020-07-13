Рада в середу може призначити главу АМКУ і віце-прем’єра з ОПК

Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)

У середу, 15 липня, депутати розглянуть кадрові питання

Президент Володимир Зеленський обговорив із фракцією "Слуги народу" призначення голови Антимонопольного комітету та віце-прем’єр-міністра з питань ОПК. Зеленський рекомендував на ці посади Ольгу Піщанську та Олега Уруського відповідно.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Нардеп розповіла, що під час спілкування з депутатами Зеленський озвучив та рекомендував кандидатури Піщанської та Уруського на посади голови АМКУ та віце-прем’єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу.

"Спілкування з кандидатами триває. Президент рекомендував і Ольгу, і Олега на відповідні посади. Очевидно, ці голосування відбудуться у середу на позачерговому засіданні", - повідомила Кравчук.

Нагадаємо, на минулому тижні Верховна рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету.

Виконувачем обов’язків глави АМКУ автоматично стала його заступниця Ольга Піщанська.

З кандидатурою Уруського на посаду віце-прем'єра з ОПК Кабмін також визначився минулого тижня. Відповідний проект навіть внесли у Верховну раду, проте сьогодні документ відкликали.