Стало известно, кто возглавил Антимонопольный комитет вместо Терентьева

Фото: Ольга Песчанская (amcu.gov.ua)

Руководить ведомством будет первый заместитель председателя АМКУ

Антимонопольный комитет Украины назвал нового руководителя вместо уволенного Юрия Терентьева. Выполнять обязанности руководителя АМКУ будет первый заместитель Терентьева.

Об этом говорится в заявлении АМКУ.

С сегодняшнего выполнять обязанности главы Антимонопольного комитета будет государственная уполномоченная Ольга Пищанская.

До назначения на должность первого заместителя председателя АМКУ Пищанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО "Метинвест", директором ООО "Закупочные решения" и коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг".

Кроме того, с 2004 по 2015 год работала на ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" в разных структурных подразделениях.

Напомним, Терентьев был уволен с должности главы АМКУ на заседании парламента 3 июля. Его освобождение поддержало минимально необходимое количество депутатов - 226. Голосование состоялось, несмотря на то, что Терентьев просил отозвать заявление о своей отставке.

Увольнение Терентьева также поддержали и в экономическом комитете Верховной Рады.

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Автор: Дмитрий Левицкий