Рада создаст ВСК по расследованию взрывов на артскладах

Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

ВСК будет расследовать взрывы в период с 2014 по 2018

Парламент на этой неделе создаст Временную следственную комиссию по расследованию взрывов на артскладах. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, уже нашли желающих приобщиться к комиссии.

"Относительно повестки дня. На этой неделе хотим дойти к решению о создании ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов. Мы фактически с первого дня об этом говорим. Уже нашли желающих приобщиться к комиссии", - заявил Корниенко.

По его словам, парламентская комиссия будет расследовать взрывы на артскладах в Калиновке, в Балаклее, Сватово и в Кривом Роге.

"В период с 2014 по 2018 год. Это проект постановления №2312 от 25.10. 2019 Руководитель фракции Давид Арахамия будет презентовать этот проект во время рассмотрения", - добавил Корниенко.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде Украины в пятницу, 25 октября, был зарегистрирован проект постановления №2312 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея, (Харьковская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы". Автор проекта постановления - глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Ранее глава фракции "Слуга народа" анонсировал, что в ВР создадут новую временную следственную комиссию по расследованию пожаров на арсеналах боеприпасов.

Напомним, в октябре 2018 года в Черниговской области взорвался склад боеприпасов. Местные жители сообщали о сильных вспышках и громких взрывах, доносившихся со стороны военной части. ГСЧС эвакуировала с места взрыва 6-го Арсенала вблизи города Ичня около 10 тыс. человек.

Добавим также, в октябре 2018-го генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по уголовным делам о взрывах на складах с боеприпасами пока нет ни одного обвиняемого.