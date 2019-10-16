В Раде создадут новую ВСК по расследованию пожаров на арсеналах боеприпасов

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

15 октября было зарегистрировано представление на создание следственной комиссии

В Верховной раде создадут новую временную следственную комиссию по расследованию пожаров на арсеналах боеприпасов. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, во вторник, 15 октября, было зарегистрировано представление на создание следственной комиссии.

"Я инициировал создание в Верховной раде Специальной следственной комиссии относительно пожаров на военных складах. Там очень много вопросов. Вы понимаете, как можно оценить тот вред, которая задействована государству на этих складах? Ее даже нельзя оценить. Я зарегистрировал вчера представление на создании парламентской ВСК. Общество должно понимать, что творится и как мы будем требовать", - сообщил Арахамия.

Напомним, 11 сентября в Винницкой области на территории военных складов вблизи Калиновки произошел пожар. В результате возникло задымление на территории технического арсенала, а также зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, в результате которых произошло возгорание лесной подстилки.

Кроме того, 26 сентября 2017 года произошли взрывы под Винницей на военных складах. Сообщалось, что на складах хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты для систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Спасатели изъяли свыше 3,3 тыс. при разминировании взрывоопасных предметов в Калиновке Винницкой области.