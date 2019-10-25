Раде предлагают создать ВСК для расследования взрывов на складах боеприпасов

Иллюстративное фото (УНИАН)

Речь идет о взрывах на складах в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово и Кривом Роге

В Верховной раде Украины в пятницу, 25 октября, был зарегистрирован проект постановления №2312 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея, (Харьковская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководству. Сейчас текст проекта отсутствует на сайте Рады.

Автор проекта постановления - глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия анонсировал, что в ВР создадут новую временную следственную комиссию по расследованию пожаров на арсеналах боеприпасов. Он отмечал, что во вторник, 15 октября, было зарегистрировано представление на создание следственной комиссии.

Как писало РБК-Украина, в октябре 2018 года в Черниговской области взорвался склад боеприпасов. Местные жители сообщали о сильных вспышках и громких взрывах, которые доносились со стороны военной части.

ГСЧС эвакуировала с места взрыва 6-го Арсенала вблизи города Ичня около 10 тыс. человек.

Добавим также, в октябре 2018-го генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в уголовных делах о взрывах на складах с боеприпасами пока нет ни одного обвиняемого.