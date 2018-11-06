Рада создала ВСК по расследованию убийства Гандзюк и нападений на активистов

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com)

Нардепы поддержали соответствующий проект постановления №9262

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9262 о создании временной следственной комиссии (ВСК) для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 259 нардепов.

"Образовать временную следственную комиссию Верховной рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Целью временной следственной комиссии является проверка сведений и выяснение состояния расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов", - говорится в проекте постановления.

Количественный состав комиссии составляет 19 человек.

"Избрать главой временной следственной комиссии народного депутата Украины Березу Борислава Ефимовича (внефракционный), заместителем главы временной следственной комиссии - народного депутата Украины Алексеева Сергея Олеговича (фракция" Блок Петра Порошенко")", - отмечается в документе.

В состав ВСК вошли: Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа-Маси Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий (все - БПП); Игорь Алексеев, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко (все - "Народный фронт"); Юрий Павленко, Дмитрий Шпенов ( "Оппозиционный блок"); Елена Сотник (Объединение "Самопомич"); Игорь Луценко ("Батькивщина"); Андрей Шипко ("Видродження"); Евгений Рыбчинский ("Воля народа"); Игорь Мосийчук (Радикальная партия Олега Ляшко); Ирина Геращенко, Остап Еднак (внефракционные).

Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко в ходе отчета в Раде по расследованию убийства Гандзюк заявил, что подаст заявление об отставке. Добавим, генпрокурор проинформировал, что дело по убийству Гандзюк передадут в суд до конца 2018 года.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что преступление против Гандзюк уже в значительной степени раскрыто. Он также заявил, что у следствия есть более 20 версий по убийству херсонской активистки.

По словам президента, после того, как дело Гандзюк переквалифицировано на завершенное убийство, исполнителям и заказчикам преступления грозит пожизненная высшая форма наказания.