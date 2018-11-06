ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Порошенко: преступление против Гандзюк уже в значительной степени раскрыто

Новости » Политика    06.11.2018 - 12:39
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко прокомментировал убийство Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преступление против херсонской активистки Екатерины Гандзюк уже в значительной степени раскрыто. Об этом он сказал в ходе встречи с молодежью, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я твердо убежден, она не умерла, ее убили. И трагическая развязка стала следствием бандитского нападения и другого мнения здесь точно быть не может. Это преступление уже в значительной степени раскрыто, найден убийца, помощники, которые признались, задержан организатор. Я не считаю, что оно раскрыт до конца. И уверен, что надо продолжать работу. Но я подчеркиваю, что требования гражданского общества, с требованием прозрачности открытости и эффективности следствия являются вполне обоснованными", - сказал он.

Порошенко добавил, что сегодня в парламенте запланировано выступление правоохранителей, которые должны сообщить о ходе следствия.

"Власть решительно настроена привлечь к ответственности преступников, кем бы они ни были. Я призываю и провластные и оппозиционные силы не бросаться голословными аргументами и не делать пиар на крови", - заявил глава государства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада Украины вызвала правоохранителей для отчета по убийству Гандзюк и расследованию нападений на гражданских активистов.

Отметим, после смерти Гандзюк дело расследуется по статье "Законченное убийство".

Нардепы вызвали правоохранителей для отчета по убийству Гандзюк Парубий предлагает вызвать в Раду правоохранителей для отчета по делу Гандзюк
Новости Украины Порошенко ПетрЕкатерина Гандзюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь