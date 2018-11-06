Порошенко: преступление против Гандзюк уже в значительной степени раскрыто

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко прокомментировал убийство Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преступление против херсонской активистки Екатерины Гандзюк уже в значительной степени раскрыто. Об этом он сказал в ходе встречи с молодежью, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я твердо убежден, она не умерла, ее убили. И трагическая развязка стала следствием бандитского нападения и другого мнения здесь точно быть не может. Это преступление уже в значительной степени раскрыто, найден убийца, помощники, которые признались, задержан организатор. Я не считаю, что оно раскрыт до конца. И уверен, что надо продолжать работу. Но я подчеркиваю, что требования гражданского общества, с требованием прозрачности открытости и эффективности следствия являются вполне обоснованными", - сказал он.

Порошенко добавил, что сегодня в парламенте запланировано выступление правоохранителей, которые должны сообщить о ходе следствия.

"Власть решительно настроена привлечь к ответственности преступников, кем бы они ни были. Я призываю и провластные и оппозиционные силы не бросаться голословными аргументами и не делать пиар на крови", - заявил глава государства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада Украины вызвала правоохранителей для отчета по убийству Гандзюк и расследованию нападений на гражданских активистов.

Отметим, после смерти Гандзюк дело расследуется по статье "Законченное убийство".