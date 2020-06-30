Рада может собраться на внеочередное заседание. Что рассмотрят

Верховная рада может собраться на внеочередное заседание из-за ситуации с паводками на западе Украины. Также нардепы могут рассмотреть вопросы, связанные с местными выборами.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Кабинета министров в Раде Василий Мокан.

По его словам, законодательные инициативы от правительства будут рассматриваться в среду перед заседанием Кабмина.

"Есть готовность со стороны Верховной рады провести внеочередное заседание, в случае если со стороны правительства будет сформирован перечень законопроектов. Этот перечень будет обсуждаться завтра перед Кабмином, на правительственном совещании. Часть проектов уже зарегистрирована, а часть - еще может быть", - рассказал Мокан.

Он уточнил, что речь идет о помощи пострадавшим в связи с наводнениями на западе Украины. Кроме того, планируются изменения в бюджет для финансирования местных выборов, а также повышения минимальной зарплаты.

"Финансирование выборов - это один из вопросов, который нужно решить до конца сессии. Сейчас примерно половина средств на проведение выборов была изъята и оптимизирована в связи с формированием фонда (для борьбы с COVID-19). Есть гарантии со стороны правительства, эти средства будут предусмотрены. Кроме того, это законодательные инициативы относительно изменений в бюджет с целью повышения минимальной заработной платы и прочее", - добавил Мокан.

Он не исключил, что рассмотрение предложений Кабмина может состояться уже на этой пленарной неделе.

В свою очередь, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроекты Кабмина могут быть рассмотрены во внеочередном порядке или по специальной ad-hoc процедуре.

"Мы готовы будем созывать внеочередное заседание, если будем находиться в рассмотрении вопроса, в любое время суток и недели. Только ждем предложений от Кабмина. Я думаю, что все даже согласятся идти по процедуре ad-hoc. Важное и единственное, чтобы эти инициативы были действительно направлены на борьбу с последствиями наводнения и там были вопросы, которые разделяли и зал и общество", - заявил Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что в западных областях Украины остаются подтопленными 70 населенных пунктов.

Из-за масштабных паводков в нескольких областях Украины погибли три человека, разрушена почти сотня мостов и сотни километров автомобильных дорог; на пике было затоплено более 14 тысяч домов.