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В западных областях Украины наводнение подтопило 70 населенных пунктов

Новости » Происшествия     29.06.2020 - 11:11
В западных областях Украины наводнение подтопило 70 населенных пунктов
Фото: последствия паводков (dsns.gov.ua)

Сейчас работы по ликвидации последствий дождевого паводка продолжаются

Сегодня в западной Украине в результате наводнения остаются подтопленными 70 населенных пунктов. К ликвидации последствий непогоды привлечено 774 человека и 291 единицу техники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, 70 подтопленных населенных пунктов остаются в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, однако это число от начала паводков составляло 349. Сейчас в этих регионах остаются подтоплены 550 домов, 831 подвал, 1 898 приусадебных участков.

Кроме того, наводнение разрушило 150,5 км автодорог, 83 мосты и повредило 582 км автодорог и 220 мостов.

Спасатели с начала работ уже эвакуировали 2 523 человека и откачали 183 244 м куб воды. Также для населения было доставлено 8 628 кг продуктов питания и 25 315 л питьевой воды. Сейчас работы по ликвидации последствий дождевого паводка продолжаются.

Напомним, сегодня на территории Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Добавим, в результате непогоды без света остались 103 населенных пункта в 4 областях.

Также ранее сообщалось, что в Закарпатской области за два часа выпала 20-дневная норма дождей.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины паводокнаводнение
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