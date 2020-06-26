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В МВД назвали число жертв паводков на западе Украины

Новости » Происшествия     26.06.2020 - 21:34
В МВД назвали число жертв паводков на западе Украины
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Пока неизвестна судьба как минимум 2 людей

По состоянию на 26 июня известно о трех погибших от разрушительных паводков в западных областях Украины. Также до сих пор ведутся поиски не менее трех человек.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

По словам Авакова, пропавших без вести в Верховинском районе ежедневно ищут военнослужащие Национальной гвардии.

Кроме того, министр сравнил количество жертв нынешнего паводка со стихийным бедствием 2008 года.

"В 2008 году это были 38 человек. Почему мы имеем меньшее количество погибших людей: вовремя сообщили, что не надо выбираться, потому что когда надо было, мы забирали вертолетами", - пояснил он.

Напомним, на этой неделе западные области Украины охватили мощные паводки, которые образовались из-за обильных дождей. Паводки повредили тысячи домов, дороги государственного и местного значения, газопроводы и другую инфраструктуру.

Как писало РБК-Украина, в Ивано-Франковской области автомобиль слетел в реку Белый Черемош, а в одном из сел женщина упала в бурный поток.

Кроме того, в Верховинском районе уже несколько суток ищут пропавшую женщину.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Арсен АваковМинистерство внутренних дел Украиныпаводокнаводнение
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