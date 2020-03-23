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Рада может собраться на внеочередное заседание не раньше 25 марта, - источник

Новости » Политика     23.03.2020 - 13:18
Рада может собраться на внеочередное заседание не раньше 25 марта, - источник
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Рада соберется не ранее среды

Верховная рада Украины может собраться на внеочередное заседание не раньше 25 марта. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

По его словам, парламент не сможет собраться на внеочередное заседание во вторник, 24 марта, как планировалось ранее.

"Самое ранее - это среда" - ответил источник на вопрос о дате внеочередного заседания

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков провел совещание по внеочередному заседанию Рады. Как сообщили собеседники РБК-Украина в руководстве фракции "Слуга народа", обсуждался формат внеочередного заседания. Данное заседание не сможет пройти дистанционно, поскольку не был одобрен законопроект о работе Рады в режиме видеоконференции.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что сегодня в Раде планируют провести симулятивное заседание депутатов, чтобы узнать на практике, сможет ли парламент работать в дистанционном режиме во время карантина.

В Раде появился текст законопроекта о заседаниях в режиме видеоконференции
Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседание
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