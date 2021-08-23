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Рада собралась на внеочередное заседание: что рассмотрят

Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада проводит внеочередное заседание. В повестке дня рассмотрение только одного постановления.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.

Парламентарии рассматривают проект постановления об обращении Рады к ООН, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств для усиления международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.

Напомним, на Крымской платформе приняли совместную декларацию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию впервые на международном уровне признали государством-оккупантом.

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