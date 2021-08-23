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Россию впервые на международном уровне признали государством-оккупантом, - Зеленский

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Киев, Понедельник 23 августа 2021 14:59
Россию впервые на международном уровне признали государством-оккупантом, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Россию впервые на международном уровне признали государством-оккупантом. Соответствующее утверждение зафиксировано в декларации Крымской платформы.

Об этом заявил на саммите Крымская платформа президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.

По его словам, крымчане точно увидят этот саммит, они будут знать, что о них не забыли.

"У нас есть одобренная всеми участниками декларация Крымской платформы, она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией. Впервые на международном уровне РФ признали государством-оккупантом", - заявил президент.

Зеленский отметил, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права Россия должна немедленно прекратить нарушения прав человека на временно оккупированном полуострове Крым и обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ в Крым гуманитарных и правозащитных организаций.

Напомним, Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе.

Отметим, у Путина назвали Крымскую платформу недружественной по отношению к России.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Крымская платформа
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