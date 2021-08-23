Рада зібралась на позачергове засідання: що розглянуть

Верховна рада України проводить позачергове засідання. В порядку денному розгляд тільки однієї постанови.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради.
Парламентарі розглядають проект постанови про звернення Ради до ООН, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, на Кримській платформі ухвалили спільну декларацію.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію вперше на міжнародному рівні визнали державою-окупантом.