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Депутаты не получили официального обращения о созыве внеочередной сессии

Новости » Политика    16.07.2019 - 18:24
Депутаты не получили официального обращения о созыве внеочередной сессии
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Внеочередной созыв Рады запланировано на 18 июля

Народные депутаты пока не получили официального обращения от президента Украины о созыве внеочередного заседания парламента. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов Комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко.

"Сегодня вторник. Но я слышал о намерениях созыва внеочередного заседания в четверг только с медиа. Я не вижу как это возможно сделать по процедуре. Соответствующее решение необходимо не с сегодня на завтра. А хотя бы за пару дней. Пока что депутаты не имеют никакой информации о внеочередной сессии. Планирую встречи с избирателями, в том числе и на четверг. Если появится информация, то будем принимать определенные решения", - сообщил Черненко.

Он подчеркнул, что согласно статье 83 Конституции Украины внеочередные сессии Верховной рады, с указанием повестки дня, созываются главой Верховной рады по требованию президента Украины или по требованию не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава парламента.

"Сегодня я не слышал от президента, что он будет созвать. Я уже имею определенные планы на четверг. Менять планы потому, что что-то сказал Рябошапка, я не собираюсь. Будет обращение президента, будет решение главы ВР, будем принимать решение. Надо будет, значит, приедем. Я думаю, что депутаты успеют прибыть из округов. 12 часов должно хватить, Украина все же не Канада", - добавил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что у президента Владимира Зеленского планируют уже в четверг, 18 июля, созвать внеочередную сессию парламента и требовать принять законодательство относительно Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 13 июля спикер Верховной рады заявил о закрытии десятой сессии парламента. Он тогда сообщил, что с 15 по 19 июля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.

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