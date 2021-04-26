Рада збереться на два позачергових у вівторок: Разумков підписав розпорядження

Верховна рада у вівторок, 27 квітня, збереться на два позачергові засідання . Спікер ВР підписав відповідні розпорядження.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Перше позачергове заплановане на 16:00.

"У зв’язку з вимогою 154 народних депутатів... скликати позачергове пленарне засідання Верховної ради України дев’ятого скликання на 16 годину 27 квітня 2021 року", - сказано у повідомленні.

На ньому парламентарі розглянуть проект постанови №5299 про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії СОVID-19 та забезпечення неухильного виконання рішень ВР у цій сфері.

Друге позачергове засідання відбудеться одразу після завершення першого. Його скликали на вимогу 153 парламентарів.

У порядку денному 13 проектів законів: