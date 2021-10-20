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Рада сняла с рассмотрения изменения в Бюджетный кодекс

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Украина, Среда 20 октября 2021 10:58
Рада сняла с рассмотрения изменения в Бюджетный кодекс Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Александр Белоус

Верховная рада сняла с рассмотрения 20 октября проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Предложение поддержали 290 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента 20 октября 2021 года, которое транслировалось в Youtube.

Документ №6062 был подан Кабинетом министров 15 сентября вместе с проектом государственного бюджета на 2022 год.

Как отмечается в пояснительной записке, изменения в Бюджетный кодекс необходимы для урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона Украины о государственном бюджете Украины на 2022 год.

В то же время глава Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на заседании Рады заявил, что проект госбюджета-2022 может рассматриваться без изменений в Бюджетный кодекс.

"Кроме того, завтра 5600 - это ресурсный законопроект, который мы с вами, надеюсь, примем во втором чтении, и он ляжет в основу второго чтения бюджета", - сказал он.

Напомним, законопроект №5600 включили в повестку дня Рады на 21 октября. Согласно презентации к проект госбюджета Министерства финансов, принятие этого законопроекта позволит собрать в 2022 году с украинцев дополнительно 30 млрд гривен налогов.

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