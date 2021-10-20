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Рада зняла з розгляду зміни до Бюджетного кодексу

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Україна, Середа 20 жовтня 2021 10:58
Рада зняла з розгляду зміни до Бюджетного кодексу Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада зняла з розгляду 20 жовтня проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Пропозицію підтримали 290 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання парламенту 20 жовтня 2021 року, яке транслювалося в Youtube.

Документ №6062 був поданий Кабінетом міністрів 15 вересня разом з проектом державного бюджету на 2022 рік.

Як зазначається в пояснювальній записці, зміни до Бюджетного кодексу необхідні для врегулювання питань, пов’язаних із підготовкою проекту закону України про державний бюджет України на 2022 рік.

Водночас голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев на засіданні Ради заявив, що проект держбюджету-2022 може розглядатися без змін до Бюджетного кодексу.

"Крім того, завтра 5600 - це ресурсний законопроект, який ми з вами, сподіваюся, приймемо в другому читанні, і він ляже в основу другого читання бюджету", - сказав він.

Нагадаємо, законопроект №5600 включили до порядку денного Ради на 21 жовтня. Згідно з презентацією до проекту держбюджету Міністерства фінансів, прийняття цього законопроекту дозволить зібрати у 2022 році з українців додатково 30 млрд гривень податків.

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