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Рада не смогла вывести земли вне населенных пунктов из госсобственности

Автор: Юлия Струк

Верховная рада Украины отправила на доработку законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Такое решение поддержали 260 парламентариев.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон направили на повторное второе чтение в профильный комитет.

Его разработали для передачи земель государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность.

Кроме того, предлагалось внести изменения в земельное законодательство:

  • установить на законодательном уровне четкий, организационно простой и не затратный механизм порядка установления и фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин;
  • предоставить органам местного самоуправления полномочия по смене целевого назначения частных земучастков и по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов;
  • отказаться от специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, реализующего политику в сфере земельных отношений, в пользу центрального органа, реализующего политику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных и тому подобное.

Напомним, в середине ноября прошлого года Рада приняла этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский заявил, что вопрос распоряжения госземлями урегулируют в законопроекте №2194.

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