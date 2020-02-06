В аграрном комитете прокомментировали вопрос стратегического запаса земель

Фото: Николай Сольский (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам главы комитета, этот вопрос решается в отдельном законопроекте

Вопрос распоряжения государственными землями будет урегулирован в законопроекте №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений". Об этом во время рассмотрения проекта закона об обороте земли заявил глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардеп прокомментировал, должнен ли быть в Украине стратегический запас 20-30% или 50% земель, которые не должны быть проданы для продовольственного обеспечения Украины в нестабильные времена.

"Продовольственную безопасность в Украине обеспечивают те фермеры и аграрии, об интересах которых вы часто вспоминаете. Именно они в первую очередь это делали и будут делать. Позиция комитета в том, что любые вопросы, связанные с распоряжением государственными землями, будут регулироваться в законопроекте №2194. Там кроме этих поправок есть и другие правки. Например, ограничить право, связанное с продажей. А сделать действительно приоритет аренды. Подходов много, они будут рассматриваться в 2194", - заявил Сольский.

Напомним, Верховная рада Украины в четверг, 6 февраля, вошла в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы продолжают блокирование президии ВР, в связи с чем заседание ведет первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР в ходе утреннего заседания в четверг рассмотрела менее 20 правок к законопроекту о рынке земли.

Добавим также, во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев.