Рада не змогла вивести землі поза населеними пунктами з держвласності

Верховна рада України відправила на доопрацювання законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Таке рішення підтримали 260 парламентаріїв.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Закон направили на повторне друге читання у профільний комітет.
Його розробили для передачі земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання його функцій) у комунальну власність.
Крім того, пропонувалося внести зміни до земельного законодавства:
Нагадаємо, в середині листопада минулого року Рада прийняла цей закон за основу.
Як писало РБК-Україна, глава комітету з питань аграрної політики Микола Сольський заявив, що питання розпорядження держземлями врегулюють у законопроекті №2194.