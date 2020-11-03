Верховная рада не смогла повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта. Соответствующий законопроект №3948 за основу поддержали лишь 214 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За его направление на повторное первое чтение проголосовали 244 депутата.

Закон предлагает усилить ответственность субъектов хозяйствования на фармацевтическом рынке Украины за:

отпуск некачественных лекарственных средств, не соответствующих требованиям госстандартов;

продажу лекарств без рецепта врача (в запрещенных законодательством случаях);

несоблюдение условий хранения лекарств;

невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств.

Например, за продажу лекарств в аптечных учреждениях без рецепта в запрещенных законодательством случаях предлагали налагать штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-8500 гривен). Сейчас за это предусматривается от 6 до 25 таких минимумов (102-425 гривен).

За повторное в течение года совершение такого нарушения, за которое лицо уже штрафовали, хотели наказывать наложением штрафа от 500 до 700 таких минимумов (8500-11 900 гривен).

Напомним, Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде соответствующий законопроект №3948 в начале августа.

Как писало РБК-Украина, в апреле профильный комитет рекомендовал Раде ужесточить ответственность за спекуляцию ценами на маски и лекарства.