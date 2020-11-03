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Рада не смогла повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

Автор: Юлия Струк

Верховная рада не смогла повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта. Соответствующий законопроект №3948 за основу поддержали лишь 214 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За его направление на повторное первое чтение проголосовали 244 депутата.

Закон предлагает усилить ответственность субъектов хозяйствования на фармацевтическом рынке Украины за:

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  • отпуск некачественных лекарственных средств, не соответствующих требованиям госстандартов;
  • продажу лекарств без рецепта врача (в запрещенных законодательством случаях);
  • несоблюдение условий хранения лекарств;
  • невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств.

Например, за продажу лекарств в аптечных учреждениях без рецепта в запрещенных законодательством случаях предлагали налагать штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-8500 гривен). Сейчас за это предусматривается от 6 до 25 таких минимумов (102-425 гривен).

За повторное в течение года совершение такого нарушения, за которое лицо уже штрафовали, хотели наказывать наложением штрафа от 500 до 700 таких минимумов (8500-11 900 гривен).

Напомним, Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде соответствующий законопроект №3948 в начале августа.

Как писало РБК-Украина, в апреле профильный комитет рекомендовал Раде ужесточить ответственность за спекуляцию ценами на маски и лекарства.

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