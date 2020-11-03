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Рада не змогла підвищити штрафи за продаж ліків без рецепта

Автор: Юлія Струк

Верховна рада не змогла підвищити штрафи за продаж ліків без рецепта. Відповідний законопроект №3948 за основу підтримали лише 214 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За його направлення на повторне перше читання проголосували 244 депутати.

Закон пропонує посилити відповідальність суб'єктів господарювання на фармацевтичному ринку України за:

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  • відпуск неякісних лікарських засобів, які не відповідають вимогам держстандартів;
  • продаж ліків без рецепта лікаря (у заборонених законодавством випадках);
  • недотримання умов зберігання ліків;
  • невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.

Наприклад, за продаж ліків в аптечних установах без рецепта у заборонених законодавством випадках пропонували накладати штраф від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-8500 гривень). Зараз за це передбачається від 6 до 25 таких мінімумів (102-425 гривень).

За повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особу вже було штрафували, хотіли карати накладанням штрафу від 500 до 700 таких мінімумів (8500-11 900 гривень).

Нагадаємо, Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній раді відповідний законопроект №3948 на початку серпня.

Як писало РБК-Україна, у квітні профільний комітет рекомендував Раді посилити відповідальність за спекуляцію цінами на маски і ліки.

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