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В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

Украина, Понедельник 03 августа 2020 15:07
В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабмин внес в Раду соответствующий законопроект

В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта. Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде соответствующий законопроект №3948.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Посредством принятия закона КМУ хочет повысить эффективность государственного контроля и усилить ответственность субъектов хозяйствования на фармацевтическом рынке Украины за:

  • отпуск некачественных лекарственных средств, не соответствующих требованиям госстандартов;
  • продажу лекарств без рецепта врача (в запрещенных законодательством случаях);
  • несоблюдение условий хранения лекарств;
  • невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств.

Размеры штрафов

За продажу лекарств в аптечных учреждениях без рецепта в запрещенных законодательством случаях предлагают налагать штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-8500 гривен). Сейчас за это предусматривается от 6 до 25 таких минимумов (102-425 гривен).

За повторное в течение года совершение такого нарушения, за которое лицо уже штрафовали, хотят наказывать наложением штрафа от 500 до 700 таких минимумов (8500-11 900 гривен).

За введение в оборот или реализацию продукции, не соответствующей требованиям стандартов, сертификатов соответствия, норм, правил и образцов (эталонов) по безопасности, качества, комплектности и упаковки (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) Кабмин планирует штрафовать должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, граждан - владельцев предприятий или уполномоченных ими лиц от 300 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100-13600 гривен).

Также предлагают наказывать штрафами от 100 до 500 таких минимумов (1700-8500 гривен) должностных лиц, граждан, предпринимателей, выполняющих работы, оказывающих услуги гражданам-потребителям, не отвечающих требованиям стандартов, норм и правил.

Кроме того, за невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств, по устранению нарушений законодательства о лекарствах или за создание препятствий для их деятельности Кабмин также просит усилить ответственность.

За такие действия предлагают взимать штрафы от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 гривен).

Напомним, ранее в Украине продлили разрешение лечить COVID-19 лекарствами без регистрации до 2021 года.

Как писало РБК-Украина, в апреле профильный комитет рекомендовал Раде ужесточить ответственность за спекуляцию ценами на маски и лекарства.

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