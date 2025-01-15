Рада схвалила законопроект про направлення підрозділів ЗСУ за кордон

Верховна Рада в цілому підтримала законопроект №12378. Він унормовує процес направлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект підтримали 317 народних депутатів. У пояснювальній записці до законопроекта йдеться, що документ удосконалить механізми перебування військовослужбовців як самостійно, так і у складі підрозділів на території країн-партнерів під час дії воєнного стану.

Зазначається, що підрозділи ЗСУ можуть перебувати за кордоном для забезпечення безпеки, оборони та відсічі агресії проти України згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

Рішення про направлення військових до інших держав ухвалює Верховний головнокомандувач, тобто президент України, але з поданням, щоб це схвалила Рада. Проте це не стосується випадків застосування підрозділів ЗСУ на території держави-агресора для відбиття агресії.

Разом з законопроектом президент України подає інформацію про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, тип і склад їх озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділу та порядок їх утримання.

Ухвалення законопроекту сприятиме тому, що військо отримуватиме військову техніку від країн-партнерів, а відповідні підрозділи комплектуватимуть особовим складом і технікою, освоєння якої потребує тривалих циклів підготовки.