Рада одобрила законопроект о направлении подразделений ВСУ за границу

Верховная Рада в целом поддержала законопроект №12378. Он нормирует процесс направление подразделений ВСУ за границу во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект поддержали 317 народных депутатов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ усовершенствует механизмы пребывания военнослужащих как самостоятельно, так и в составе подразделений на территории стран-партнеров во время действия военного положения.

Отмечается, что подразделения ВСУ могут находиться за рубежом для обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины согласно статье 51 Устава ООН.

Решение о направлении военных в другие государства принимает Верховный главнокомандующий, то есть президент Украины, но с представлением, чтобы это одобрила Рада. Однако это не касается случаев применения подразделений ВСУ на территории государства-агрессора для отражения агрессии.

Вместе с законопроектом президент Украины подает информацию о задачах, общей численности указанных подразделений, типе и составе их вооружения, военной техники, подчиненности, сроках пребывания и порядке их возможного продления, порядке замены личного состава подразделения и порядке их содержания.

Принятие законопроекта будет способствовать тому, что войско будет получать военную технику от стран-партнеров, а соответствующие подразделения будут комплектоваться личным составом и техникой, освоение которой требует длительных циклов подготовки.