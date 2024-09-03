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Рада схвалила створення окремого роду військ - Сил безпілотних систем

Фото: Рада ухвалила закон про Сили безпілотних систем (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про Збройні сили України". У структурі ЗСУ створюється окремий рід сил - Сили безпілотних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними проєкт №11507 підтримали 294 депутати.

Наприкінці серпня Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до закону про Збройні сили України, який утверджує існування Сил безпілотних систем, та подав його до Ради.

Представляючи проєкт, прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що сучасна війна неможлива без потужної армії дронів, яка діє ефективно та взаємодіє з іншими родами військ. У виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Державою вже законтрактовано 1 млн дронів, 500 українських компаній виробляють БпЛА.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні. За даними Міноборони Сили безпілотних систем ЗСУ дозволять у подальшому наносити ураження російським загарбникам на всю можливу глибину - аж до Уралу.

Очолив Сили безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський, якого називають легендою російсько-української війни.

Начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ став капітан першого рангу Роман Гладкий. У ЗМІ є інформація про те, що дружина Гладкого має російський паспорт та вже після початку окупації мешкала в Криму, а донька військового брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором РФ.

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