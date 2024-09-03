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Рада одобрила создание отдельного рода войск - Сил беспилотных систем

Фото: Рада приняла закон о Силах беспилотных систем (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла изменения в закон "О Вооруженных Силах Украины". В структуре ВСУ создается отдельный род сил - Силы беспилотных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект № 11507 поддержали 294 депутата.

В конце августа Кабинет министров одобрил проект изменений в закон о Вооруженных силах Украины, который утверждает существование Сил беспилотных систем и подал его в Раду.

Представляя проект, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что современная война невозможна без мощной армии дронов, которая действует эффективно и взаимодействует с другими родами войск. В производстве и применении беспилотников Украина совершила настоящий прорыв. Государством уже законтрактовано 1 млн дронов, 500 украинских компаний производят БПЛА.

В конце июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании сил беспилотных систем в Украине. По данным Минобороны Силы беспилотных систем ВСУ позволят в дальнейшем наносить поражение российским захватчикам на всю возможную глубину – вплоть до Урала.

Возглавил Силы беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский, которого называют легендой российско-украинской войны.

Начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ стал капитан первого ранга Роман Гладкий. В СМИ есть информация о том, что у жены Гладкого есть российский паспорт и уже после начала оккупации проживала в Крыму, а дочь военного участвовала в спортивных соревнованиях в Севастополе под флагом РФ.

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