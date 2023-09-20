Верховна рада розпочала розгляд проекту держбюджету-2024

Верховна рада України розпочала розгляд проекту державного бюджету на 2024 рік. Це перший етап тривалого процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка у Telegram.

"Парламент розпочинає процедуру подання бюджету 2024 року", - написав він, зазначивши, що вона не потребує голосування в залі.

За його словами, після подання у депутатів буде 10 днів, щоб подати свої пропозиції до бюджету до 1 жовтня. "Далі це зводиться до бюджету з пропозиціями депутатів і вже піде перше голосування (до 20 жовтня)", - додав він.

Пізніше Железняк повідомив, що постанова про відхилення проекту не набрала необхідних голосів. "Все. Бюджет 2024 року представлений", - написав депутат.

Таким чином, Рада взяла проект держбюджету-2024 до відома.

Проект бюджету-2024

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проект держбюджету на 2024 рік та подав його до Ради. Проект №10000 передбачає доходи загального фонду в 1 трлн. 560 млрд гривень і витрати в 3 трлн 108 млрд гривень.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ключовий акцент проекту - оборона та безпека, на які буде направлено більше половини всіх ресурсів бюджету - 1 трлн 685 млрд гривень, що на 113 млрд гривень більше, ніж цього року.

Основні показники бюджету

Кабінет міністрів прогнозує, що зростання економіки України прискориться у 2024 році до 5,0% порівняно з 2,8% цього року. За прогнозом уряду, 2024 року номінальний ВВП становитиме 7,825 трлн гривень.

За підсумками 2024 очікується, що споживча інфляція продовжить уповільнення до 10,8% у грудні до грудня попереднього року. У 2023 році інфляція очікується на рівні 14,7%.

Кабмін очікує на незначну девальвацію курсу національної валюти до долара у 2024 році, середній курс прогнозується на рівні 41,4 грн/долар. Наразі НБУ тримає курс на рівні 36,6 грн/долар.

У проекті держбюджету закладено підвищення мінімальної зарплати у 2024 році з 1 січня до 7100 гривень, з 1 квітня - 8000 гривень. Мінімалка не змінювалася у 2023 році і зараз становить 6700 гривень. Від мінімальної зарплати залежать посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, установ та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Після підвищення мінімалки пропорційно зростають і зарплати бюджетників.

Кабмін пропонує підвищити у 2024 році прожитковий мінімум з 2589 гривень до 2920 гривень та мінімальну пенсію з 2093 гривень до 2361 гривні. Таким чином, соціальні стандарти зростуть на 12,8%, при тому що інфляція очікується на рівні 10,8%. Прожитковий мінімум не підвищувався у 2023 році.

Витрати на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та зрідженого газу становитимуть 49,9 млрд гривень, що більше ніж поточного року на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх отримуватимуть 3,2 млн домогосподарств.

Кабінет міністрів України очікує на значне зниження "ризиків безпеки" у другій половині 2024 року. Водночас, Москва продовжить застосовувати терористичні методи для перешкоджання розвитку України, наголошується у додатках до проекту бюджету.

Уряд розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024 році допомогу на суму 41,4 млрд. доларів (1,712 трлн гривень).

Бюджетний процес

Кабмін має подати проект держбюджету наступного року до 15 вересня. Відповідно до процедури, після реєстрації його мають подати на засіданні Ради. Якщо документ прийнято до розгляду, то розпочинається підготовка до першого читання.

На цей час профільний бюджетний комітет Ради приймає пропозиції від депутатів. Після висновків профільного комітету до 20 жовтня має відбутися перше читання.

Схвалені бюджетні висновки мають враховуватись Кабміном під час підготовки до другого читання.

Під час другого читання затверджуються загальний обсяг дефіциту, максимальний держборг, загальні суми доходів і витрат, розмір мінімальної зарплати, прожитковий мінімум та низка інших показників. Інші статті проекту, які не прийняті у другому читанні, переносяться на третє.

Загалом закон про державний бюджет наступного має бути прийнятий до 1 грудня.